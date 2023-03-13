Печальная реальность ⟩ В Эстонии хозяин потребовал усыпить кошку. Причина шокирует

Ожирение становится среди домашних животных все более распространенной проблемой, которой часто пренебрегают владельцы. Однако более половины домашних животных страдают от лишнего веса и ожирения.

Серьезность проблемы хорошо иллюстрирует история десятилетней Бониты, у которой из-за лишнего веса начались серьезные проблемы со здоровьем: у 9,7-килограммовой кошки развился бактериальный цистит, а из-за лишнего веса в ее суставах уже были заметны изменения.

Однако владелец не хотел заниматься лечением возрастной кошки, поэтому решил попросить ветеринара усыпить животное. Однако, поскольку ветеринар видел, что здоровье кошки можно восстановить, он обратился в организацию Tartu Kassikaitse, и на данный момент Бонита под опекой действующей в Тарту организации по защите животных ищет новый и любящий дом.

Бонита. Фото: Tartu Kassikaitse

К настоящему времени цистит Бониты вылечен, и она находится на передержке. Она все больше и больше проявляет свой активный и яркий характер, а также сбалансировано сбавляет вес, что, конечно же, является гораздо более длительным и сложным процессом, чем лечение воспаления.

Сейчас Бонита на передержке. Фото: Tartu Kassikaitse

Бонита - чрезвычайно любящая людей кошка, которая с нетерпением ждет возможности попасть в настоящий дом. Она любит кататься по полу (потому что теперь она может!), играть с игрушками и бегать.