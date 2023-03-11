«Их тошнит, у них дизентерия, воспаления» – волонтеры спасли 118 кошек из нелегального питомника в Табасалу

По словам волонтеров на земельном участке в Табасалу было два строения: одно из них являлось частным домом, где проживали хозяева участка и нелегального приюта, а в другом, так называемом подсобном здании, среди хлама, грязи и мусора, в антисанитарии содержалось «дикое количество кошек».

В спасательной операции участвовали 20 волонтеров. Они отловили кошек и доставили их в кошачий приют в Табасалу, где кошки прошли медицинское обследование. Результаты неутешительны: у большинства кошек обнаружены паразиты.