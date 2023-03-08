В Харьюмаа полиция обнаружила перед магазином бесхозную курицу и доставила ее в полицейский участок.
ФОТО ⟩ Брошенная курица теперь изучает полицейский участок
Брошенная курица теперь изучает полицейский участок
По словам полицейских, курицу оставили перед магазином в коробке, которая была помещена в пластиковый пакет.
«Мы доставили курицу в полицейский участок и начали искать учреждения, которые могли бы позаботиться о ней. Мы надеемся, что курица найдет будущий дом в компании других птиц в хозяйстве нашего сотрудника! Курица ночевала у нас в участке, смогла поесть и попить, а также осмотрела камеры задержания», - говорится в сообщении.