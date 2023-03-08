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ФОТО ⟩ Брошенная курица теперь изучает полицейский участок

rus.postimees.ee
Брошенная курица теперь изучает полицейский участок
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Фото: Lääne-Harju politseijaoskond

В Харьюмаа полиция обнаружила перед магазином бесхозную курицу и доставила ее в полицейский участок. 

По словам полицейских, курицу оставили ​​перед магазином в коробке, которая была помещена в пластиковый пакет.

«Мы доставили курицу в полицейский участок ​​и начали искать учреждения, которые могли бы позаботиться о ней. Мы надеемся, что курица найдет будущий дом в компании других птиц в хозяйстве нашего сотрудника! Курица ночевала у нас в участке, смогла поесть и попить, а также осмотрела камеры задержания», - говорится в сообщении.

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