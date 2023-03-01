Жители Пайде, которые ехали в Maksimarket на машине, засняли на видео, как большой заяц бежал по дороге с соблюдением правил дорожного движения: придерживался своей полосы, как законопослушный водитель.
Смотрите ⟩ В городе засняли на видео необычного участника дорожного движения
В городе засняли на видео необычного участника дорожного движения
Несмотря на то, что в тот поздний час на дорогах было мало машин, заяц в целях безопасности еще до кругового перекрестка перебрался на тротуар.
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