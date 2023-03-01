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Смотрите ⟩ В городе засняли на видео необычного участника дорожного движения

Маарит Нымм
, репортер
В городе засняли на видео необычного участника дорожного движения
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Жители Пайде, которые ехали в Maksimarket на машине, засняли на видео, как большой заяц бежал по дороге с соблюдением правил дорожного движения: придерживался своей полосы, как законопослушный водитель.

Несмотря на то, что в тот поздний час на дорогах было мало машин, заяц в целях безопасности еще до кругового перекрестка перебрался на тротуар.

Смотрите видео!

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