ФОТО ⟩ В Эстонии замечена очень редкая косуля-альбинос

Стадо из пяти косуль гуляло недалеко от деревни Пилка в Тартуском уезде.

По словам биолога Каарела Рохта, встретить косулю-альбиноса в дикой природе Эстонии довольно сложно. «Помимо Тартумаа, таких косуль видели и на Сааремаа», - сказал Рохт. В чем причины мутации окраса у косуль, сказать сложно. Возможно, это генетическое изменение.