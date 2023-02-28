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ФОТО ⟩ В Эстонии замечена очень редкая косуля-альбинос

Трийн Пальмипуу
В Эстонии замечена очень редкая косуля-альбинос
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Косули.
Косули. Фото: Erika Kruup

Любительнице природы Кристель Конткар сегодня днем ​​удалось встретить очень редкую косулю-альбиноса.

Стадо из пяти косуль гуляло недалеко от деревни Пилка в Тартуском уезде.

По словам биолога Каарела Рохта, встретить косулю-альбиноса в дикой природе Эстонии довольно сложно. «Помимо Тартумаа, таких косуль видели и на Сааремаа», - сказал Рохт. В чем причины мутации окраса у косуль, сказать сложно. Возможно, это генетическое изменение.

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