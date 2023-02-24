ДОРОГАЯ ПОМОЩЬ ⟩ Доставленная к ветеринару с ужасной раной кошка получила счет в 620 евро

Поздним воскресным вечером хозяйка дома передержки обнаружила, что у Сирры рана под животом. Поначалу это выглядело так, будто стерилизационная рана лопнула, и, естественно, было решено обратиться за неотложной помощью. Однако картина, увиденная в клинике, шокировала волонтеров из Pesaleidja, а также ветеринара.

Верхний слой кожи был как бы разорван и висел на небольшом кусочке, под ним была большая круглая кровоточащая рана, а в середине ее большая и глубокая доходившая до груди дыра, полная гноя.

Храбрая Сирра отчаянно просила погладить ее даже в клинике и не показывала боли. К сожалению, не факт, что это не сделало ей больно.

Sirra Фото: Pesaleidja

Неизвестно, чем вызвана эта рана – она ​​не связана ни со стерилизацией, ни с тем, что кошка где-то застряла. Единственное логическое объяснение состоит в том, что что-то разрослось до такой степени, что возник и лопнул заполненный гноем абсцесс. Ужасно.

Сирре сделали анестезию, рану почистили и зашили. Сейчас продолжается длительное обезболивающее и антибактериальное лечение, и тогда, может быть, кошку можно будет отправить домой.