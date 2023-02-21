Маленькая собачка попала в неприятность в Эстонии, из-за чего сейчас ей нужна операция стоимостью 1500 евро.
Собаке, приехавшей вместе с семьей из Украины в Эстонию, нужна ужасно дорогая операция
Санни - той-пудель, который со своей семьей из-за войны приехал из Украины в Эстонию. К сожалению, четыре месяца назад его покусала другая собака, и, хотя его раны зажили, Санни все еще хромает.
На консультации невролога выяснилось, что плечевой сустав собаки выходит из нормального положения и причиняет животному боль. Спасти Санни от боли может только дорогостоящая операция.
К сожалению, семье Санни негде взять 1500 евро, необходимых для операции, но просто оставить собаку мучиться от боли тоже нельзя. Поэтому семья Санни обратилась в Эстонское общество защиты животных за помощью в сборе пожертвований для него.
Если вы можете помочь Санни вновь вернуться к безболезненной жизни, сделайте пожертвование на счет Эстонского общества защиты животных (Eesti Loomakaitse Selts) и укажите «Sunny» в качестве пояснения к платежу.
LHV Pank – EE977700771001365439
SEB – EE791010002019856000
Swedbank – EE332200221041248998
Или позвоните по номеру для пожертвований: 900 7200 (10€) или 900 7225 (4€)