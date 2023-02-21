Собаке, прибывшей в Эстонию с украинской семьей, нужна очень дорогая операция

Санни - той-пудель, который со своей семьей из-за войны приехал из Украины в Эстонию. К сожалению, четыре месяца назад его покусала другая собака, и хотя его раны зажили, Санни до сих пор хромает.

На консультации невролога выяснилось, что плечевой сустав собаки выходит из суставной сумки и причиняет животному боль. Спасти Санни от боли может только дорогостоящая операция.

К сожалению, семье Санни негде взять 1500 евро, необходимых для операции, но просто оставить собаку мучиться от боли тоже нельзя. Поэтому семья Санни обратилась в Эстонское общество защиты животных за помощью в сборе пожертвований для него.

Если вы можете помочь Санни вновь вернуться к безболезненной жизни, сделайте пожертвование на счет Эстонского общества защиты животных (Eesti Loomakaitse Selts) и укажите «Sunny» в качестве пояснения к платежу.

LHV Pank – EE977700771001365439

SEB – EE791010002019856000

Swedbank – EE332200221041248998