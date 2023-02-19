По доброте душевной ⟩ Водитель такси помог найти потерявшегося пса. Общая дистанция их поездки составила 160 километров

Во время утренней прогулки хозяйка Ральфа разговорилась с другим владельцем собаки, а в это же время бойкая маленькая собачка уже успела скрыться за горизонтом. Попытки подозвать собаку по имени и свист не помогли, пес не возвращался. Трехчасовые поиски с участием местных жителей также не принесли результатов.

Позже выяснилось, что собака совершила 160-километровую поездку на такси до аэропорта Манчестера и обратно. Местная семья уехала в отпуск, а с ними попытался уехать и Ральф, забравшийся в такси вместе с путешественниками.

«Ему было холодно, но, поскольку на его ошейнике не было контактной информации семьи, мне не оставалось ничего иного, кроме как оставить его в машине», - объяснил таксист. Тем временем фотографии Ральфа вместе с объявлением о пропаже собаки попали в соцсети. С их помощью водитель узнал, куда отвезти потерявшееся животное.

Пес Ральф. Фото: Georgia Crewe / SWNS

Конечно же, было много радости для путешественника, вернувшегося домой. По словам хозяйки Ральфа Джорджии Крю, она страшно любит своего пса и не представляет себе жизни без него. «Он мое дитя, - сказала Крю. - Он очень умный, и я так рада, что он вернулся домой целым и невредимым».