Издание Times of India сообщило леденящую кровь новость о том, что из-за легкомыслия отца семейства скончалась его собственная дочь.
Как в страшном сне ⟩ Попытка отца накормить семейство обернулась смертью его ребенка
Мун Мунда, 40-летний семьянин, был возмущен появлением жабы в его доме. Индус убил проникшее в комнату земноводное, а затем приготовил из него карри и подал семье на ужин.
В тот же вечер его дочери заболели, самая старшая из них потеряла сознание. На следующее утро детей увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь шестилетней Сумитры спасти не удалось, ее четырехлетняя сестра Муни находится в критическом состоянии. У отца, который тоже ел приготвленное им карри, осложнений не возникло.
Полиция начала расследование по факту смерти девочки. После вскрытия тело будет передано семье. Мужчине могут быть предъявлены обвинения в убийстве.
Слюнные железы жабы могут содержать токсины, которые защищают их от хищников. Шкуры некоторых видов жаб также могут быть ядовитыми.