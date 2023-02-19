Как в страшном сне ⟩ Попытка отца накормить семейство обернулась смертью его ребенка

Мун Мунда, 40-летний семьянин, был возмущен появлением жабы в его доме. Индус убил проникшее в комнату земноводное, а затем приготовил из него карри и подал семье на ужин.

В тот же вечер его дочери заболели, самая старшая из них потеряла сознание. На следующее утро детей увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь шестилетней Сумитры спасти не удалось, ее четырехлетняя сестра Муни находится в критическом состоянии. У отца, который тоже ел приготвленное им карри, осложнений не возникло.

Полиция начала расследование по факту смерти девочки. После вскрытия тело будет передано семье. Мужчине могут быть предъявлены обвинения в убийстве.