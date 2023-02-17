ФОТО ⟩ Юри Ратас позирует со своим четвероногим другом

«Прекрасного всем Дня друга! Сегодняшний день напоминает нам, как важны друзья и как важно помнить о них», – написал Ратас под снимком.

В комментариях к посту подписчики Ратаса также делятся фотографиями своих любимцев, а некоторым из них политик ответил словами благодарности.

Прошлым летом бернскому зенненхунду Хорре исполнилось восемь лет, и он весит 70 килограммов. Он часто появляется в социальных сетях Ратаса в знаменательные даты.

«Сегодня, ровно восемь лет назад, мы пошли гулять в осенний лес с четырехмесячным Хорре. Я помню, что любопытство Хорре ко всему новому было велико, а шорох в листве вызывал большое волнение. Сейчас, спустя восемь лет, в этом плане ничего не изменилось, и совместные прогулки приносят столько же радости, сколько и тогда», – написал Ратас в своем Instagram несколько месяцев назад.