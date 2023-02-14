Чем помыть кошачий лоток: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от неприятного запаха

Неприятные запахи очень часто становятся спутниками кошачьего туалета. От этого не застрахованы даже те владельцы хвостатых любимцев, которые регулярно очищают это важно для кота место после использования. Для того, чтобы постоянные неприятные запахи не стали серьезной проблемой, стоит знать, чем лучше мыть кошачий лоток.

Стоит запомнить основные шаги по уходу за кошачьим лотком, чтобы не допускать распространенных ошибок.

Конечно, вряд ли кто-то моет кошачий лоток каждый день. Но время от времени он нуждается в такой генеральной уборке. Поэтому стоит это делать по крайней мере раз в неделю. Мыть его нужно тщательно, чтобы неприятный запах не въелся.

Чем мыть кошачий лоток

Для этого можно либо приобрести специальные средства, либо использовать народные способы. При этом вторые могут справиться с задачей не хуже, чем первые.

Сода и уксус

Такое сочетание хорошо отмывает пластик и помогает избавиться от неприятных запахов. Можно нанести средство губкой, хорошо отмыть лоток и сполоснуть его под струей проточной холодной воды. В горячей воде лоток лучше не мыть, ведь это лишь усилит неприятные запахи.

Зубная паста