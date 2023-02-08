Это успех: дикие животные Эстонии освоили экодуки

Департамент транспорта провел мониторинг, чтобы оценить эффективность использования экодуков в период с 2020 по 2022 год. В течение двух лет наблюдалось перемещение животных по экодуку Колу (строительство завершилось в 2013 году) на шоссе Таллинн-Тарту и по экодуку Кохату (2017 год постройки) на шоссе Таллинн-Пярну. Экодуки Рыыса и Ныммери (2020) на шоссе Таллинн-Тарту находились под наблюдением в течение полутора лет. Мониторинг проводился Эстонским обществом естествоиспытателей и частной ассоциацией «Loodushuvi».

«Приятно отметить, что экодукты в конечном итоге станут естественной частью среды обитания диких животных, которые будут использоваться как места для кормления и отдыха», - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела управления окружающей средой Транспортного агентства.

При этом он напомнил людям, что экодуки строятся исключительно для животных, и людям там делать нечего: передвигаться по ним как пешком, так и на транспортном средстве запрещено. Исключение может быть сделано только в случае комбинированного объекта. К таким объектам относится, например, экодук Кохату.

По сравнению с первичным мониторингом Колу, первого экодука в Эстонии (2015-2016), повторный мониторинг показал положительные результаты. Доля крупной дичи (преимущественно дикие козы), освоивших экодук, удвоилась. С другой стороны, значительно сократилось перемещение по экодукам домашних животных и людей.