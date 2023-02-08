Результаты мониторинга, проведенного Департаментом транспорта Эстонии в 2020-2022 годах, показывают, что дикие животные освоили экодуки, построенные для безопасного перехода крупных автомагистралей. Более того, с каждым годом их использует все большее количество особей.
Это успех: дикие животные Эстонии освоили экодуки
Департамент транспорта провел мониторинг, чтобы оценить эффективность использования экодуков в период с 2020 по 2022 год. В течение двух лет наблюдалось перемещение животных по экодуку Колу (строительство завершилось в 2013 году) на шоссе Таллинн-Тарту и по экодуку Кохату (2017 год постройки) на шоссе Таллинн-Пярну. Экодуки Рыыса и Ныммери (2020) на шоссе Таллинн-Тарту находились под наблюдением в течение полутора лет. Мониторинг проводился Эстонским обществом естествоиспытателей и частной ассоциацией «Loodushuvi».
«Приятно отметить, что экодукты в конечном итоге станут естественной частью среды обитания диких животных, которые будут использоваться как места для кормления и отдыха», - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела управления окружающей средой Транспортного агентства.
При этом он напомнил людям, что экодуки строятся исключительно для животных, и людям там делать нечего: передвигаться по ним как пешком, так и на транспортном средстве запрещено. Исключение может быть сделано только в случае комбинированного объекта. К таким объектам относится, например, экодук Кохату.
По сравнению с первичным мониторингом Колу, первого экодука в Эстонии (2015-2016), повторный мониторинг показал положительные результаты. Доля крупной дичи (преимущественно дикие козы), освоивших экодук, удвоилась. С другой стороны, значительно сократилось перемещение по экодукам домашних животных и людей.
Летом 2021 года были впервые зафиксированы переходы лосей по экодуку Колу. В результате мониторинга выяснилось, что лоси использовали экодук 20 раз. По словам Люкки, хотя переходы лосей носят сезонный и нерегулярный характер, все же можно сказать, что животные в качестве сообщества освоили объект и не боятся его.
Люкки подчеркнул, что экодук Кохату на Пярнуском шоссе, построенный в Эстонии вторым, также следует оценивать как эффективное сооружение, несмотря на частую деятельность человека близи него. Во время первичного мониторинга он использовался всеми потенциальными видами, присутствующими в этом районе. Его также регулярно использовали лоси и кабаны. Однако, в отличие от Колу, экодук Кохату вообще не использовался бродячими домашними животными.
Первичный мониторинг экодуков Рыыса и Ныммери на участке дороги Козе–Выыбу, 40-64,1 километр шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа, показал, что животные стали использовать сооружения сразу после завершения их строительства. Оба экодука используются всей крупной дичью региона, и частота перемещения лосей как в Рыыса, так и в Ныммере значительно выше, чем в других построенных в Эстонии ранее экодуках. Экодук Ныммери также регулярно используется медведями. На других экодуках медвежьи переходы были довольно случайными.
По состоянию на конец 2022 года на эстонских дорогах 2+2 было построено в общей сложности пять экодуков и три больших туннеля, которые соединяют места обитания и позволяют местной фауне функционировать, несмотря на препятствия в виде дорог с интенсивным движением на высокой скорости.