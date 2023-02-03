ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не перестают удивлять: собаки военной полиции полетали на вертолете

«Мы хотели, чтобы собаки приобрели опыт полета на вертолете и потренировались в поиске запрещенных веществ в необычной среде, – пояснила начальник кинологического отряда военной полиции Сил обороны, старший сержант Эрлих Вахтер. – Подобные упражнения позволяют подготовить собак к работе в неожиданных условиях, поэтому они важны».

Военная полиция – штатное подразделение Сил обороны, которое занимается поддержанием порядка и дисциплины, а также расследованием уголовных и административных проступков как в Эстонии, так и за рубежом. Вдобавок к этому оно следит за соблюдением правил дорожного движения транспортными средствами Сил обороны, сопровождает и охраняет колонны техники, а в случае повышенной опасности отвечает за защиту критических объектов.