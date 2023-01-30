Забавный случай ⟩ Четвероногие путешественники решили пройти паспортный контроль при пересечении границы

Сотрудники Лыунаской префектуры пофантазировали, о чем законопослушные четвероногие путешественники могли думать в этот момент.

«В то время как собаки, кошки и прочие животные, как правило, тайно пересекают восточную границу, сегодня две собаки пришли на пограничный пост Койдула. Выстроились в очередь перед стойкой паспортного контроля, посмотрели на пограничника жалобными глазками и повиляли хвостом.

Пограничник: Куда путь держим?

Собаки: Все туда же, в Сетомаа.

Пограничник: Цель пересечения границы?

Собаки: Приключения, светская жизнь.

Пограничник: Когда назад?

Собаки: В зависимости от того, как быстро будем шевелить лапами и сколько столбов попадется нам на пути.