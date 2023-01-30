Сотрудники Лыунаской префектуры порадовали подписчиков Facebook забавной публикацией. На днях к Койдуласкому погнарпереходу прибежали две собаки и стали жалобно смотреть на пограничников, словно ожидая разрешения на пересечение границы.
Забавный случай ⟩ Четвероногие путешественники решили пройти паспортный контроль при пересечении границы
Сотрудники Лыунаской префектуры пофантазировали, о чем законопослушные четвероногие путешественники могли думать в этот момент.
«В то время как собаки, кошки и прочие животные, как правило, тайно пересекают восточную границу, сегодня две собаки пришли на пограничный пост Койдула. Выстроились в очередь перед стойкой паспортного контроля, посмотрели на пограничника жалобными глазками и повиляли хвостом.
Пограничник: Куда путь держим?
Собаки: Все туда же, в Сетомаа.
Пограничник: Цель пересечения границы?
Собаки: Приключения, светская жизнь.
Пограничник: Когда назад?
Собаки: В зависимости от того, как быстро будем шевелить лапами и сколько столбов попадется нам на пути.
Вместо штампа о пересечении границы четвероногих путешественников погладили, и, восприняв это как разрешение на пересечение границы, путешественники побрели дальше по мосту Пиуза», - пишут сотрудники Лыунаской префектуры в Facebook.