ВИДЕО ⟩ В Пярнумаа живет смелая лисица, которая совсем не боится хищника крупнее себя

На следующую ночь лиса еще больше осмелела и дразнила уже здорового шакала.

«Лисица, вероятно, чувствует, что она быстрее, чем хищник, пришедший издалека. В любом случае, здесь, на общей территории обитания двух хищников в районе Хяэдемеэсте, они уживаются и предпочитают питаться падалью в разное время суток», - говорится в описании видео на Youtube канале Центра управления государственными лесами (RMK).