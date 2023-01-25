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ВИДЕО ⟩ В Пярнумаа живет смелая лисица, которая совсем не боится хищника крупнее себя

rus.postimees.ee
В Пярнумаа живет смелая лисица, которая совсем не боится хищника крупнее себя
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Фото: Shutterstock

В районе Хяэдемеэсте фотоловушка зафиксировала лису, которая с удивительным упорством дразнила раненого шакала и приближалась к более сильному хищнику.

На следующую ночь лиса еще больше осмелела и дразнила уже здорового шакала.

«Лисица, вероятно, чувствует, что она быстрее, чем хищник, пришедший издалека. В любом случае, здесь, на общей территории обитания двух хищников в районе Хяэдемеэсте, они уживаются и предпочитают питаться падалью в разное время суток», - говорится в описании видео на Youtube канале Центра управления государственными лесами (RMK).

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