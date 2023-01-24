Внимание, владельцы котов: не совершайте эту ошибку!

От расположения мисок с едой и водой зависит гораздо больше, чем думают многие владельцы котов и кошек. Наиболее распространены миски «два в одном», которые продаются в любом зоомагазине. Однако такое близкое расположение еды и воды на самом деле совсем не естественно для кошек, ведь в дикой природе кошки никогда не едят там же, где пьют, и наоборот, пишет издание Senior Cat Wellness.

В природе кошки пьют воду, ходят в туалет и едят в трех разных местах. Делают они это для того, чтобы другие животные не уловили их запах и не вторглись на их территорию. Хотя домашним кошкам не нужно беспокоиться о хищниках или соперниках, этот инстинкт все еще у них в крови.

Куда ставить миски с едой и водой?

Чтобы еда и питье для кошки оставались максимально приятными занятиями, рекомендуется оставлять между мисками расстояние не менее полутора метров.

Если кошка уже привыкла есть и пить в одном и том же месте, слишком резко менять расположение мисок нельзя, потому что это может вызвать у животного дополнительный ненужный стресс. В этом случае было бы целесообразно каждый день отодвигать миски немного дальше друг от друга.