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В Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер

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В Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер
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Таллиннский зоопарк.
Таллиннский зоопарк. Фото: Eero Vabamägi

В начале января в Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер, пишет ERR.

Привезенному в июне 2022 года из австрийского зоопарка Херберштайн волку в декабре исполнилось три года.

За несколько дней до того, как волку сделали анестезию для диагностики болезни, у животного появились признаки ухудшения состояния здоровья.

При вскрытии, проведенном специалистами клиники Университета естественных наук, были обнаружены тяжелые патологические изменения в органах мочевыделения, камни в почках и мочевом пузыре.

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