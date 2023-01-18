В начале января в Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер, пишет ERR.
В Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер
В Таллиннском зоопарке умер гривистый волк Вальтер
Привезенному в июне 2022 года из австрийского зоопарка Херберштайн волку в декабре исполнилось три года.
За несколько дней до того, как волку сделали анестезию для диагностики болезни, у животного появились признаки ухудшения состояния здоровья.
При вскрытии, проведенном специалистами клиники Университета естественных наук, были обнаружены тяжелые патологические изменения в органах мочевыделения, камни в почках и мочевом пузыре.
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