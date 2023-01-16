Птичку жалко: охотники доставили в ветеринарную клинику необычного пациента

Из-за эпидемии свиной чумы охотники из волости Вынну, Тартумаа, охотились на дикого кабана, однако охотничьи собаки нашли в кустах совсем другое животное - орлана-белохвоста. Охота была остановлена, охотники осторожно поймали птицу и передали ее на попечение доктору Мадису Лейвитс, известному орлиному врачу клиники Эстонского университета естественных наук.

Эстонские охотники постепенно отказываются от свинцовых боеприпасов. А при условии, что такие боеприпасы все-таки используются, останки убитых животных стараются утилизировать надлежащим образом, который обезопасил бы других обитателей леса, в том числе орлов, от отравления свинцом. Однако не исключено, что орел отравился на территории восточных соседей, где свинцовые боеприпасы все еще широко используются.