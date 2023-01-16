В пятницу охотники волости Вынну нашли в кустах орлана, который не мог летать. Птицу доставили на лечение в ветеринарную клинику Тартуского университета естественных наук для дальнейшего наблюдения и соответствующего лечения.
Птичку жалко: охотники доставили в ветеринарную клинику необычного пациента
Из-за эпидемии свиной чумы охотники из волости Вынну, Тартумаа, охотились на дикого кабана, однако охотничьи собаки нашли в кустах совсем другое животное - орлана-белохвоста. Охота была остановлена, охотники осторожно поймали птицу и передали ее на попечение доктору Мадису Лейвитс, известному орлиному врачу клиники Эстонского университета естественных наук.
По предварительным данным, орлан отравился свинцом, но сказать, где именно птица могла проглотить свинец, невозможно.
Эстонские охотники постепенно отказываются от свинцовых боеприпасов. А при условии, что такие боеприпасы все-таки используются, останки убитых животных стараются утилизировать надлежащим образом, который обезопасил бы других обитателей леса, в том числе орлов, от отравления свинцом. Однако не исключено, что орел отравился на территории восточных соседей, где свинцовые боеприпасы все еще широко используются.