Ничего святого ⟩ В Таллинне приют для бездомных животных стал жертвой вора

Организация Pesaleidja сообщила, что в прошлый понедельник, 9 января, в промежутке между 15:36 и 15:45 человек в синей куртке проник в контору приюта в таллиннском центре Tammsaare Keskus и украл новый ноутбук.

«Этот компьютер в прямом смысле помогает спасать бездомных кошек и других животных, которые мерзнут на улице и не могут помочь себе сами», - подчеркнули в Pesaleidja.

Кражу мужчине, личность которого пока не установлена, удалось совершить за считанные минуты из-за рокового для работников приюта стечения обстоятельств. «Наш работник забыл ключи в двери и за девять минут, пока он ходил на склад, у дверей оказался этот нехороший человек», - объяснили в приюте.

Заявление в полицию приют написал.

На своей странице в Facebook организация призывает всех, кому будут предлагать купить ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2, связаться с Pesaleidja или обратиться напрямую в полицию.

Кража ящика для пожертвований

К сожалению, за последнее время это не единственный случай, когда организация, помогающая бездомным животным, становится жертвой воров. Осенью прошлого года неизвестный проник в ресторан Tikupoiss, который находится рядом с Имавере на шоссе Таллинн-Тарту, и украл ящик для пожертвований с крупной суммой. Пожертвования предназначались для оплаты счетов подопечных волонтерской организации по спасению бездомных животных MTÜ Paikass. Производство по этому делу еще ведется, поэтому полиция не разглашает детали хода дела.