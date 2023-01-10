Вчера по Раквере медленно проехали две полицейские машины. Эта поездка стала последней для служебной собаки Начо. В последний путь Начо, который спас четырех человек, но сам в итоге не смог побороть болезнь, провожал его верный друг, кинолог Рауль Бамберг. Вместе с ним были другие кинологи и их четвероногие товарищи.
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Прощай, Начо! Умерла служебная собака, спасшая не одну человеческую жизнь
Прощай, Начо! Умерла служебная собака, спасшая не одну человеческую жизнь
«Это была замечательная собака, – сказал Рауль Бамберг. – Начо смог сделать жизнь многих детей счастливее». Кинолог объяснил, что в полицию в гости приходили также больные дети, многие из которых хотели встретиться со служебной собакой. Кроме того, были появления в общественных местах, например, в торговых центрах.