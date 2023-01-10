Прощай, Начо! Умерла служебная собака, спасшая не одну человеческую жизнь

«Это была замечательная собака, – сказал Рауль Бамберг. – Начо смог сделать жизнь многих детей счастливее». Кинолог объяснил, что в полицию в гости приходили также больные дети, многие из которых хотели встретиться со служебной собакой. Кроме того, были появления в общественных местах, например, в торговых центрах.

Бельгийская овчарка Начо (настоящее имя Мекбергер Онни) прибыла в полицию в 2012 году из Финляндии, будучи месячным щенком. Начо не было еще и года, когда он помог стражам порядка обнаружить крупную партию наркотиков. В течение восьми лет служебная собака участвовала в поимке пьяных водителей и подозреваемых в убийстве. В 2018 году Начо признали лучшей служебной собакой.