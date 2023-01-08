Общество защиты животных напоминает: не кормите водоплавающих птиц

Наиболее распространенными водоплавающими птицами в Эстонии зимой являются кряквы и лебеди-шипуны, которые хорошо переносят более мягкую зиму в местном климате. При необходимости и при недостатке пищи птицы ищут свободный ото льда водоем или залив, а в сильные холода улетают дальше на юг или юго-запад.

Если человек вмешивается в естественные привычки миграции птицы и создает ощущение, что пищи хватает, то это может закончиться трагедией.

Птицы, привыкшие к человеческой еде, остаются на месте, даже если в дикой природе они больше не могут найти достаточно пищи. Таким образом, более слабые птицы, как правило, голодают, а среди зимующих вместе птиц распространяются болезни. Видимо, многие помнят, как с приближением весны 2021 года на пляжах северного побережья Эстонии можно было встретить мертвых лебедей, погибших из-за птичьего гриппа.

Помимо нарушения миграционных привычек, на водоплавающих плохо влияет пища, чаще всего предлагаемая человеком - булка. Травоядный лебедь поедает стебли и корни различных водных растений; в рацион уток входят водные насекомые и слизни. В булке много углеводов, но мало витаминов, и она не обеспечивает водоплавающих необходимыми для жизни веществами. Если не кормить водоплавающую птицу каким-либо образом невозможно, следует предложить птице свежий салат или овощи, но это должно быть исключением, а не привычкой.