Бесчеловечно: хозяева хладнокровно вышвырнули на улицу 17-летнюю кошку

К счастью, нашлись добрые люди, которые подобрали Кессу и связались с организацией Pesaleidja. В последний день прошлого года кошка в почтенном возрасте нашла приют и теперь ждет визита в ветклинику.

«Если от кошки отказываются так хладнокровно, она, вероятно, прожила не очень хорошую жизнь. Кто знает, ела ли она, и что, и была ли она когда-нибудь в ветклинике. Однако кошке в таком возрасте обязательно нужно пройти обследование, чтобы мы могли отследить возможные проблемы со здоровьем», - пишут волонтеры Pesaleidja.

На данный момент живот Кессу слишком большой. «Мы надеемся, что получим ответ, что это газы, но есть опасение, что это может быть гнойное воспаление матки». Впереди обследования, которые, вероятно, обойдутся в 300 евро.

Чтобы это выяснить, волонтеры Pesaleidja начинают год с большой просьбы о помощи, ведь Кессу нужна помощь, чтобы попасть в ветклинику. Если вы считаете, что можете начать год с большого доброго дела и помочь Кессу, можно выбрать из нескольких вариантов:

На постоянные пожертвования удобнее всего подписаться по банковским ссылкам на сайте организации ЗДЕСЬ.

Разовое пожертвование можно сделать по следующим телефонам:

900 0950 - цена звонка 50 евро

900 9025 - цена звонка 25 евро

900 0915 - цена звонка 15 евро

900 0905 - цена звонка 5 евро

NB! Приветствие нужно дослушать до конца, иначе пожертвование не будет сделано.

Также перевод можно сделать на счет Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 LHV

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB

EE404204278613732108 Coop

EE351700017003105966 Luminor

В пояснении надо написать «KESSU»!