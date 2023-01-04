ВИДЕО ⟩ В Таллинне внимание прохожих привлекает ворона с уникальными способностями

«Я услышал лай, а потом понял, что лай раздается у меня над головой. Посмотрел наверх и оказалось, что лаяла ворона», - описал читатель Lemmik неожиданную встречу с умной вороной, которую он снял на видео.

Оказывается, ворона действительно может лаять. Посмотрите видео и убедитесь сами:

Интеллект ворон часто недооценивают. Мало кто знает, что это очень умные птицы, которые могут имитировать звуки, которые слышат, почти так же хорошо, как попугаи.

Вороны могут даже имитировать человеческие голоса, но только в том случае, если они с рождения воспитывались вместе с людьми или иным образом находились в тесном контакте с людьми, например, живя в природном парке, пишет Birds Advice. Ворон можно научить говорить, но на это уходит больше времени, чем на попугаев.

«Когда-то у меня был волнистый попугай, который пел, как воробей, поскольку он постоянно слышал их за окном», - прокомментировала видеоредактор Postimees Марилийс Марипуу.

Как оказалось, вороны также лучше запоминают звуки, которые они слышат снова и снова. Судя по всему, заснятая на видео ворона дружит с собаками.