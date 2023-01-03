Животным 2023 года объявлена белка-летяга

Из-за своей требовательности к местам обитания и статуса находящегося под охраной вида белка-летяга является зонтичным видом для многих обитающих в старых лесах видов и заставляет людей более устойчиво управлять лесом. Это вид, состояние которого интересует многих, но очень немногие видели белок-летяг. Цель года белки-летяги заключается в том, чтобы познакомить людей с этим загадочным видом.