Животным 2023 года объявлена белка-летяга, которая за последние десятилетия стала одним из символов охраны природы.
Животным 2023 года объявлена белка-летяга
Из-за своей требовательности к местам обитания и статуса находящегося под охраной вида белка-летяга является зонтичным видом для многих обитающих в старых лесах видов и заставляет людей более устойчиво управлять лесом. Это вид, состояние которого интересует многих, но очень немногие видели белок-летяг. Цель года белки-летяги заключается в том, чтобы познакомить людей с этим загадочным видом.
Информация о мероприятиях года белки-летяги доступна на странице животного года в Looduskalender, странице Эстонского общества териологии в Facebook, на сайте www.terio.ee, а также на сайте проекта LIFE IP.
Мероприятия, посвященные году белки-летяги организуют Эстонское общество териологии, Эстонский музей природы, Таллиннский зоопарк, НКО Aasta loom, Департамент окружающей среды, Фонд природы Эстонии, Общество охотников Эстонии, Looduskalender.ee, Natourest, RMK, центр Ülemiste.
Животное (млекопитающее) года с 2013 года по инициативе НКО Aasta Loom выбирают в сотрудничестве с Эстонским обществом териологии, Эстонским обществом охраны природы, Обществом охотников Эстонии, Таллиннским зоопарком, Центром частных лесов и Эстонским музеем природы.