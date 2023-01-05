Руководитель кошачего приюта MTÜ Kassi elu Алена Мейер обратилась к читателям Rus.Postimees. Она просит финансовой помощи, поскольку приюту нужно продолжать спасать кошек.
Крик о помощи: кошачий приют нуждается в деньгах
Оплата счетов за дорогостоящее лечение, покупка корма и другие расходы - это обычные будни приюта для кошек.
- Какое количество кошек в вашем приюте живет сейчас, и какая у вас задолженность?
- У нас в приюте шестьдесят котов. Долги составляют 1173,77 евро. Но с каждым днем этот счет растет, поскольку мы забираем отловленных котов, отправляем на проверку здоворья и продолжаем лечить. А также кормим и даем тепло в нашем приюте.
- Как повлияла инфляция на жизнь кошачьего приюта MTÜ Kassi elu? Что стало дороже, чего стало меньше?
- Подорожало буквально все: сухие корма, игрушки, консервы (стоимость мокрого корма поднялась с 0.39 евро до 0.79 евро), наполнитель для лотков стал на пять евро дороже. Лекарства и ветеринарные услуги тоже стали стоить значительно выше. Стоимость аренды помещений осталась прежней, но коммунальные платежи возросли, поскольку мы зимой используем дополнительные электрические радиаторы, чтобы поддерживать тепло. К сожалению, нам сообщили, что со следующего года стоимость аренды повысится.
Меньше всего у нас стало наполнителей для локтов, на шестьдесят котов уходит в неделю до десяти мешков, если не больше. Пеленок, сухого корма уходит в три раза больше в неделю, запасы консервов также уменьшаются очень быстро.
- Какие расходы у приюта в зимний период? Из-за отопления счета выросли?
Зимой, помимо счетов за ветеринарные услуги, корма, наполнителей и лекарств, добавляется еще оплата за коммунальные услуги. На отопление мы тратим зимой больше, чем нужно, так как необходимо отапливать несколько помещений дополнительными электрическими радиаторами, поскольку без них совсем холодно. Например, летом в среднем мы платили за аренду и коммунальные услуги 460 евро, а в декабре 702 евро.
- Подкидывают ли вам кошек? Количество этих случаев увеличилось?
- К счастью, это происходит редко. За два года к нам подкинули беременную кошку с двумя котами. Мы ее назвали Дианой, а котов Гарри и Вилли в честь королевской семьи. Кошка нам родила семь замечательных котят. Также под дверью нашего приюта мы нашли старую кошку, она была стерилизирована, но у нее не было чипа. Она была очень больна, но, благодаря ветеренарам, продлили ей жизнь еще на полгода. Осенью на нашей территории появились молодые коты, одного удалось сразу поймать. Остальные не заходят в ловушку. Мы их сейчас приучаем к нам и надеемся, что скоро удастся их выловить.
Подбрасывать котов стали с тех пор, как про нас где-то стали писать и указывать наше местонахождение. Возможно, есть люди, которые, скорее всего, приходят к нам как гости, убеждаясь, что у нас хорошие условия и подбрасывают их. Просим людей не подкидывать котов, а лучше сообщить нам, если вы больше не нуждаетесь в животном. Ведь для котов улица опасна.
- Ваш приют не является муниципальным, за счет чего он продолжает свою работу?
- Это неравнодушные люди. Они помогают нам делать свою работу и заботиться о беззащитных животных. Мы со своей стороны делаем все возможное. Нам ежедневно присылают пожертвования. Мы благодарны каждому и просим о помощи каждый день, поскольку в приюте много котов, которым мы помогаем, кормим и дарим тепло. В сезон ярмарок стараемся участвовать везде, в разных городах Эстонии и зарабатывать для наших котиков. Мы просим людей пожертвовать нам, что можно продать на ярмарке, например, вещи, изделия ручной работы: свечи, открытки, мед, украшения, сухофрукты, посуда и т.д.
- Бывали ли жестокие случаи по отношению к котам и котятам?
- Был случай, когда человек угрожал нам и сказал, что если не заберем четырех котов с улицы, то он их уничтожит, и облил место соляркой. После такой провокации мы немедленно котов выловили.
Еще помню случай, который меня поверг в шок. Нам сообщили, что мужчина хочет отравить жить на улицу девятимесячного котенка, поскольку дети наигрались с ним, а у него нет времени и желания о нем заботиться. Когда мы забрали этого котенка, то мы обнаружили, что не было сделано никаких процедур, даже прививок.
- Лечение в ветеринарной клинике стало дороже? Ведь каждого спасенного кота вы отправляете на проверку здоровья.
- Каждый кот попавший к нам в приют проходит основательную проверку и необходимые процедуры. В декабре на лечение мы потратили около 5000 евро. Счета всегда увеливаются из-за большого потока новых котов, поскольку многие больные, ведь осенью активизируются вирусы - парво, герпес или кто-то с простудой и опасными паразитами. Лечение долгое и дорогое.
- Как много корма уходит каждый день?
- Примерно шестьдесят банок консервов в день. Это 1800 банок консервов в месяц. Раньше сухого кошачего корма уходило примерно десять килограмм в неделю, а теперь тридцать килограмм. Мы стараемся покупать все по скидкам и на запас, но, к сожалению, не каждый раз можем себе это позволить.
Есть два способа помочь кошачему приюту и его обитателям пережить холода:
1) Взять кошку, чтобы она могла получать ваше домашнее тепло. Подробнее на сайте ЗДЕСЬ или в Instagram.
2) Сделать пожертвование, чтобы покрыть расходы на кошачий приют.
Пожертвование можно сделать:
Получатель: MTÜ Kassi Elu
Пояснение: annetus
Расчетные счета:
Swedbank: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
Пожертвование можно сделать по номеру:
9001888 (5 евро)