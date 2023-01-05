Крик о помощи: кошачий приют нуждается в деньгах

- Подкидывают ли вам кошек? Количество этих случаев увеличилось?

- К счастью, это происходит редко. За два года к нам подкинули беременную кошку с двумя котами. Мы ее назвали Дианой, а котов Гарри и Вилли в честь королевской семьи. Кошка нам родила семь замечательных котят. Также под дверью нашего приюта мы нашли старую кошку, она была стерилизирована, но у нее не было чипа. Она была очень больна, но, благодаря ветеренарам, продлили ей жизнь еще на полгода. Осенью на нашей территории появились молодые коты, одного удалось сразу поймать. Остальные не заходят в ловушку. Мы их сейчас приучаем к нам и надеемся, что скоро удастся их выловить.

Подбрасывать котов стали с тех пор, как про нас где-то стали писать и указывать наше местонахождение. Возможно, есть люди, которые, скорее всего, приходят к нам как гости, убеждаясь, что у нас хорошие условия и подбрасывают их. Просим людей не подкидывать котов, а лучше сообщить нам, если вы больше не нуждаетесь в животном. Ведь для котов улица опасна.

- Ваш приют не является муниципальным, за счет чего он продолжает свою работу?