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Спасатели вытащили на берег упавшую в ручей собаку

BNS
Спасатели вытащили на берег упавшую в ручей собаку
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Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

В Тартумаа в понедельник понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь на берег упавшую в ручей собаку.

В 16:04 поступило сообщение, что в поселке Тыравере волости Ныо в ручей упала собака и не может сама выбраться из воды, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

На спасательной доске спасатели вытащили собаку на берег. Замерзшего и промокшего пса завернули в одеяло, и он смог сам забраться в вызванную на место происшествия автомашину сотрудников Тартуского приюта для животных.

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