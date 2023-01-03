В Тартумаа в понедельник понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь на берег упавшую в ручей собаку.
Спасатели вытащили на берег упавшую в ручей собаку
Спасатели вытащили на берег упавшую в ручей собаку
В 16:04 поступило сообщение, что в поселке Тыравере волости Ныо в ручей упала собака и не может сама выбраться из воды, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
На спасательной доске спасатели вытащили собаку на берег. Замерзшего и промокшего пса завернули в одеяло, и он смог сам забраться в вызванную на место происшествия автомашину сотрудников Тартуского приюта для животных.