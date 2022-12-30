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Союз защиты диких животных призывает пускать мыльные пузыри вместо фейерверков

Инна Грюнфельдт
, журналист
Союз защиты диких животных призывает пускать мыльные пузыри вместо фейерверков
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

Союз защиты диких животных (Metsloomaühing) рекомендует использовать вместо фейерверков другие приятные способы празднования Нового года, потому что в памяти останутся прежде всего моменты, проведенные с близкими.

Вместо фейерверка можно разжечь костер на улице и насладиться теплом и уютом в кругу близких. Чтобы ночь все же сияла, можно украсить двор светодиодным освещением, зажечь там бенгальские огни, уличные свечи, фонари и факелы.

В новогоднюю ночь в ясную погоду можно смотреть на звезды, пускать большие и разноцветные мыльные пузыри, или же направить проектор на стену и показать фото и видеофрагменты моментов уходящего года.

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