Как собака по кличке Мури на рождество стала рабочей тенью полицейского пса

Собака по кличке Мури, сбежав из дома, бродила по улицам Супилинна и очень заинтересовалась разноцветными огнями полицейского автобуса. Когда двери автобуса открылись, собака обнаружила перед собой своего собрата ведущего службу. Вместе с полицейскими в патрульном автобусе ехала служебная собака.

Вот так Мури смогла объехать Тарту на Рождество с полицейской собакой и патрулем. Первоначально полиция отвезла беглое животное в приют, но вскоре собака была опознана с помощью чипа и смогла вернуться домой к семье.

Южная префектура:

«Мури могла уйти из дома, чтобы провести сочельник и рождество в одиночесве, бегая трусцой по длинным улицам Супилинна. Но потом!

Полицейский автобус с разноцветными огнями промчался мимо Мури.

Мури никогда не видела ничего более увлекательного.

Автобус остановился. Его задние двери открылись…

и оттуда на Мури смотрела НАСТОЯЩАЯ полицейская собака!

Мури всегда мечтала встретить полицейскую собаку.

Он также хотел патрулировать, как полицейский, и помогать другим.

Подумано-сделано! Через мгновение Мури втиснулась в автобус.

Вместе они совершили патрулирование по зимнему Тарту,

где Мури чувствовал и гладкие, и мощеные дороги,

увидела красивые елочные игрушки и окна, украшенные сосульками

Хотя местом назначения был приют, полный приключений день Мури закончился дома.

потому что чип помог Мури воссоединиться с семьей»