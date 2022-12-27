Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Барбос
Искать

Как собака по кличке Мури на рождество стала рабочей тенью полицейского пса

Лийза Салекешина
Как собака по кличке Мури на рождество стала рабочей тенью полицейского пса
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
День путеществовавшей с полицейским патрулем Мури всё же закончился дома.
День путеществовавшей с полицейским патрулем Мури всё же закончился дома. Фото: Lõuna prefektuur

Южная префектура Департамента полиции и погранохраны отметила милый и странный случай, произошедший во время рождественских праздников. Заплутавшая собака по кличке Мури в Рождество прокатилась по Тарту в патрульном автобусе, составив компанию служебной собаке.

Собака по кличке Мури, сбежав из дома, бродила по улицам Супилинна и очень заинтересовалась разноцветными огнями полицейского автобуса. Когда двери автобуса открылись, собака обнаружила перед собой своего собрата ведущего службу. Вместе с полицейскими в патрульном автобусе ехала служебная собака.

Вот так Мури смогла объехать Тарту на Рождество с полицейской собакой и патрулем. Первоначально полиция отвезла беглое животное в приют, но вскоре собака была опознана с помощью чипа и смогла вернуться домой к семье.

Южная префектура:

«Мури могла уйти из дома, чтобы провести сочельник и рождество в одиночесве, бегая трусцой по длинным улицам Супилинна. Но потом!

Полицейский автобус с разноцветными огнями промчался мимо Мури.

Мури никогда не видела ничего более увлекательного.

Автобус остановился. Его задние двери открылись…

и оттуда на Мури смотрела НАСТОЯЩАЯ полицейская собака!

Мури всегда мечтала встретить полицейскую собаку.

Он также хотел патрулировать, как полицейский, и помогать другим.

Подумано-сделано! Через мгновение Мури втиснулась в автобус.

Вместе они совершили патрулирование по зимнему Тарту,

где Мури чувствовал и гладкие, и мощеные дороги,

увидела красивые елочные игрушки и окна, украшенные сосульками

Хотя местом назначения был приют, полный приключений день Мури закончился дома.

потому что чип помог Мури воссоединиться с семьей»

Ключевые слова
Наверх