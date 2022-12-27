Южная префектура Департамента полиции и погранохраны отметила милый и странный случай, произошедший во время рождественских праздников. Заплутавшая собака по кличке Мури в Рождество прокатилась по Тарту в патрульном автобусе, составив компанию служебной собаке.
Как собака по кличке Мури на рождество стала рабочей тенью полицейского пса
Собака по кличке Мури, сбежав из дома, бродила по улицам Супилинна и очень заинтересовалась разноцветными огнями полицейского автобуса. Когда двери автобуса открылись, собака обнаружила перед собой своего собрата ведущего службу. Вместе с полицейскими в патрульном автобусе ехала служебная собака.
Вот так Мури смогла объехать Тарту на Рождество с полицейской собакой и патрулем. Первоначально полиция отвезла беглое животное в приют, но вскоре собака была опознана с помощью чипа и смогла вернуться домой к семье.
Южная префектура:
«Мури могла уйти из дома, чтобы провести сочельник и рождество в одиночесве, бегая трусцой по длинным улицам Супилинна. Но потом!
Полицейский автобус с разноцветными огнями промчался мимо Мури.
Мури никогда не видела ничего более увлекательного.
Автобус остановился. Его задние двери открылись…
и оттуда на Мури смотрела НАСТОЯЩАЯ полицейская собака!
Мури всегда мечтала встретить полицейскую собаку.
Он также хотел патрулировать, как полицейский, и помогать другим.
Подумано-сделано! Через мгновение Мури втиснулась в автобус.
Вместе они совершили патрулирование по зимнему Тарту,
где Мури чувствовал и гладкие, и мощеные дороги,
увидела красивые елочные игрушки и окна, украшенные сосульками
Хотя местом назначения был приют, полный приключений день Мури закончился дома.
потому что чип помог Мури воссоединиться с семьей»