И такое возможно ⟩ Глухая собака общается с хозяевами на языке жестов

Десятилетний Крылль родился в питомнике Кайи и Тыну и с самого начала был очень активным псом. Кличку он получил в честь персонажа из одноименного мультфильма «Крылль», который крутился с бешеной скоростью.

Вскоре стало ясно, что у Крылля проблемы со слухом. Все щенки нашли новый дом, но Крылль остался в питомнике. Примерно в годовалом возрасте он полностью потерял слух. «Это не помешало ему вести интересную собачью жизнь», - говорят хозяева Крылля. Наоборот - благодаря этой особенности у Крылля теперь есть чем похвастаться.