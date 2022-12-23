Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Барбос
Искать
Для подписчиков

И такое возможно ⟩ Глухая собака общается с хозяевами на языке жестов

Маарья-Лийз Оргметс
Глухая собака общается с хозяевами на языке жестов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Крылль победил в фотоконкурсе питомцев, организованном магазином PetCIty.
Крылль победил в фотоконкурсе питомцев, организованном магазином PetCIty. Фото: Kaia ja Tõnu Luhaotsa/erakogu

Осенью портал Lemmik организовал фотоконкурс питомцев. Одним из победителей фотоконкурса стала особенная собака Крылль, которая общается с хозяевами на языке жестов и дружит с вороной.

Десятилетний Крылль родился в питомнике Кайи и Тыну и с самого начала был очень активным псом. Кличку он получил в честь персонажа из одноименного мультфильма «Крылль», который крутился с бешеной скоростью.

Вскоре стало ясно, что у Крылля проблемы со слухом. Все щенки нашли новый дом, но Крылль остался в питомнике. Примерно в годовалом возрасте он полностью потерял слух. «Это не помешало ему вести интересную собачью жизнь», - говорят хозяева Крылля. Наоборот - благодаря этой особенности у Крылля теперь есть чем похвастаться.

Ключевые слова
Наверх