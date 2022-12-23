Осенью портал Lemmik организовал фотоконкурс питомцев. Одним из победителей фотоконкурса стала особенная собака Крылль, которая общается с хозяевами на языке жестов и дружит с вороной.
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И такое возможно ⟩ Глухая собака общается с хозяевами на языке жестов
Глухая собака общается с хозяевами на языке жестов
Десятилетний Крылль родился в питомнике Кайи и Тыну и с самого начала был очень активным псом. Кличку он получил в честь персонажа из одноименного мультфильма «Крылль», который крутился с бешеной скоростью.