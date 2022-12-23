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Отвечает ветеринар: могут ли собаки жить на улице в зимнее время?

lemmik.postimees.ee
Отвечает ветеринар: могут ли собаки жить на улице в зимнее время?
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Собака ест снег. Фото иллюстративное.
Собака ест снег. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Портал Lemmik предоставляет читателям возможность задать ветеринару вопросы о своих четвероногих друзьях.

«У нас есть ландсир - собака-спасатель с двойным типом шерсти (у таких собак, помимо прочного остевого волоса, есть ещё и пушистый подшёрсток - прим.ред.). Днем она находится ​​на улице, вечером ​​и ночью - в помещении. Правильно ли это?» - спрашивает читатель портала.

Отвечает врач ветеринарной клиники PetCity Керту Кивиранд:

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