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Отвечает ветеринар: могут ли собаки жить на улице в зимнее время?
Отвечает ветеринар: могут ли собаки жить на улице в зимнее время?
«У нас есть ландсир - собака-спасатель с двойным типом шерсти (у таких собак, помимо прочного остевого волоса, есть ещё и пушистый подшёрсток - прим.ред.). Днем она находится на улице, вечером и ночью - в помещении. Правильно ли это?» - спрашивает читатель портала.