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Из Нидерландов в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей

Мерли Раудла
Из Нидерландов в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей
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Лошади в трейлере. Фото иллюстративное.
Лошади в трейлере. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

В результате несоблюдения требований к международной перевозке в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей. Животные, находящиеся в грузе, отделены от других, и их дальнейшее передвижение не допускается. Департамент сельского хозяйства и продовольствия подготовил извещение о мошенничестве для голландского предприятия.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кярта Яармы, больное животное прибыло в Эстонию в конце ноября. «Четыре лошади из Нидерландов и одна из Германии приехали на Сааремаа одним грузом. Этим же грузом одна лошадь из Германии отправилась на Сааремаа. Одна из голландских лошадей заболела по дороге», - рассказал Яарма. У животного поднялась температура и воспалились лимфатические узлы.

На Сааремаа у лошади взяли анализы и определили возбудителя мыта. Из этого же груза заболели еще две лошади.

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