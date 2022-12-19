В результате несоблюдения требований к международной перевозке в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей. Животные, находящиеся в грузе, отделены от других, и их дальнейшее передвижение не допускается. Департамент сельского хозяйства и продовольствия подготовил извещение о мошенничестве для голландского предприятия.
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Из Нидерландов в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей
Из Нидерландов в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кярта Яармы, больное животное прибыло в Эстонию в конце ноября. «Четыре лошади из Нидерландов и одна из Германии приехали на Сааремаа одним грузом. Этим же грузом одна лошадь из Германии отправилась на Сааремаа. Одна из голландских лошадей заболела по дороге», - рассказал Яарма. У животного поднялась температура и воспалились лимфатические узлы.
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