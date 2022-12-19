Из Нидерландов в Эстонию попала инфекционная болезнь лошадей

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кярта Яармы, больное животное прибыло в Эстонию в конце ноября. «Четыре лошади из Нидерландов и одна из Германии приехали на Сааремаа одним грузом. Этим же грузом одна лошадь из Германии отправилась на Сааремаа. Одна из голландских лошадей заболела по дороге», - рассказал Яарма. У животного поднялась температура и воспалились лимфатические узлы.