Траур в Таллиннском зоопарке: потерявшая своих медвежат Фрида скорбит и «плачет» на краю бассейна

Имеющая большой опыт Салунеэм пояснила, что когда детеныш умирает, животные всегда скорбят по крайней мере несколько дней. «Но когда оно возвращается в свою естественную среду – наличие снега в эти дни было как нельзя кстати –, его мысли заняты другими делами, например, чисткой меха или валянием на снегу. Иногда адаптация занимает около недели», – сказала она.