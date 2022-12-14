Анне Салунеэм, проработавшая советником по разведению животных в Таллиннском зоопарке почти 60 лет, сказала, что зоопарк находится в трауре после очередной потери малышей медведицы Фриды. Разумеется, в трауре находится и сама Фрида. По крайней мере до тех пор, пока ее не одолеют мысли о валянии на снегу и чистке меха.
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Траур в Таллиннском зоопарке: потерявшая своих медвежат Фрида скорбит и «плачет» на краю бассейна
Траур в Таллиннском зоопарке: потерявшая своих медвежат Фрида скорбит и «плачет» на краю бассейна
Имеющая большой опыт Салунеэм пояснила, что когда детеныш умирает, животные всегда скорбят по крайней мере несколько дней. «Но когда оно возвращается в свою естественную среду – наличие снега в эти дни было как нельзя кстати –, его мысли заняты другими делами, например, чисткой меха или валянием на снегу. Иногда адаптация занимает около недели», – сказала она.
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