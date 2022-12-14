Трагедия в Таллиннском зоопарке: медвежата Фрийды и Распутина не прожили и недели

«Это очень неожиданно и печально», – сказал директор зоопарка Тийт Маран. «После прошлогодних неудачных родов все ошибки были учтены и необходимые условия для благополучных родов были создавались с повышенным вниманием, но судьба сыграла злую шутку. На этот раз мы провели еще более тщательный анализ, привлекая к нему лучших специалистов из Эстонии и из-за рубежа».

По словам заведующего коллекцией зоопарка Тыниса Тасаса, три белых медвежонка рождаются одновременно редко, и первые три недели после их появления на свет считаются самым критическим периодом. «К сожалению, потомкам Фриды и Распутина не удалось выжить».

С помощью камеры, расположенной в гнезде, было установлено, что первые два детеныша белой медведицы родились с разницей в полтора часа, а третий – через девять часов. Перерывы между рождением детенышей были аномально длинными. Это могло вызвать недостаток кислорода и, как следствие, повреждение нервной системы.

По словам Александра Семенова, главного врача ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук, в случае нормального прохождения родов время между выходом детенышей обычно составляет до 30 минут. Скорее всего, такой длительный родовой процесс, точная причина которого до сих пор неизвестна, привел к ослаблению организма новорожденных медвежат. Это, в свою очередь, сделало их легко восприимчивыми к патогенам окружающей среды.