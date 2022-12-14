В предпоследнюю неделю ноября белая медведица Фрида родила трех медвежат. Самый слабый из них прожил всего один день. Двое других умерли еще до окончания первой недели их жизни. В результате вскрытия и клинических исследований, проведенных в Эстонском университете естественных наук, причиной смерти детенышей белых медведей считается менингит и заражение крови, полученное во время тяжелых родов.
Трагедия в Таллиннском зоопарке: медвежата Фриды и Распутина не прожили и недели
«Это очень неожиданно и печально, – сказал директор зоопарка Тийт Маран. – После прошлогодних неудачных родов все ошибки были учтены и необходимые условия для благополучных родов создавались с повышенным вниманием, но судьба сыграла злую шутку. На этот раз мы провели еще более тщательный анализ, привлекая к нему лучших специалистов из Эстонии и из-за рубежа».
По словам заведующего коллекцией зоопарка Тыниса Тасаса, три белых медвежонка рождаются одновременно редко, и первые три недели после их появления на свет считаются самым критическим периодом. «К сожалению, потомкам Фриды и Распутина не удалось выжить».
С помощью камеры, расположенной в гнезде, было установлено, что первые два детеныша белой медведицы родились с разницей в полтора часа, а третий – через девять часов. Перерывы между рождением детенышей были аномально длинными. Это могло вызвать недостаток кислорода и, как следствие, повреждение нервной системы.
По словам Александра Семенова, главного врача ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук, в случае нормального прохождения родов время между выходом детенышей обычно составляет до 30 минут. Скорее всего, такой длительный родовой процесс, точная причина которого до сих пор неизвестна, привел к ослаблению организма новорожденных медвежат. Это, в свою очередь, сделало их легко восприимчивыми к патогенам окружающей среды.
В результате вскрытия и клинических исследований, проведенных в Эстонском университете естественных наук, причиной смерти детенышей белых медведей считается менингит и заражение крови, полученное во время тяжелых родов. Возникший из-за этого сильный воспалительный процесс привел к летальному исходу.
Исследовали также организм медведицы Фриды
Помимо вскрытия детенышей, было проведено углубленное исследование репродуктивной системы матери-белой медведицы Фриды. В нем приняли участие анестезиологи д-р Александр Семенов из Эстонского университета естественных наук и д-р Оскар Аппельберг из Таллиннской детской больницы, а также известные датские специалисты по проблемам репродуктивной функции животных д-р Катрин Тейлл Кирхгоф и д-р Сёрен Петер Тейлл Киркхофф. Оборудование, необходимое для исследования, предоставили KARL STORZ Videoendocopy Estonia и GRAINA Eesti Filiaal.
Исследования не выявили отклонений в организме медведицы.
«Результаты исследований тканей еще не получены, но маловероятно, что они изменят общую картину того, что произошло»
«Таллиннский зоопарк благодарит всех специалистов, принимавших участие в исследовании. Мы выражаем благодарность и сочувствие сотрудникам зооотдела, которые трудились над созданием условий для спаривания и родов белых медведей в зоопарке и круглосуточно следили за матерью Фридой и белыми медвежатами с помощью камеры, расположенной в гнезде медведей», сказали в Таллиннском зоопарке.
Зоопарк проинформировал об инциденте координатора программы разведения белых медведей (EEP) Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков (EAZA). По словам координатора, анализ печального случая Таллиннского зоопарка будет способствовать улучшению программы разведения. Зоопарк также получил рекомендации касательно разведения белых медведей на 2023 год.
Фрида и Распутин потеряли медвежонка и в прошлом году
Аналогичную печальную новость зоопарку пришлось сообщить и в декабре прошлого года, когда белые медведи Фрида и Распутин также потеряли новорожденного медвежонка.
«Зимний месяц, начавшийся в предвкушении радости, к сожалению, неожиданно принес печальные новости. Первый медвежонок Фриды и Распутина умер через несколько дней после рождения», – сообщили в зоопарке.
По данным зоопарка, новорожденная девочка-медвежонок пыталась найти сосок матери, и Фрида неоднократно пыталась ее кормить, но увидеть или услышать, как медвежонок ест, все равно не удалось. Подозрение подтвердилось на вскрытии желудок новорожденного был пуст. Вскрытие установило, что причиной смерти стала родовая травма, вызванная кровотечением в брюшную полость вследствие разрыва пуповины или печени.