Укус кошки стоил датчанину жизни

Вдова Хенрика Кригбаума Плеттнера Дезире Плеттнер рассказала датскому телеканалу TV2 о трагедии, постигшей ее мужа. Воспринятый всеми как невинный укус оказался смертельным. «Мы даже не догадывались, насколько это опасно», – сказала Дезире.

Хенрик Кригбаум Плеттнер, родом из Видебека, Дания, работал волонтером в приюте для животных. В 2018 году одна из кошек, бывшая у него на попечении, укусила его за указательный палец. Через несколько часов рука распухла, визуально увеличившись вдвое. У обратившегося в больницу Хенрика диагностировали тяжелую инфекцию, вызванную укусом. По словам матери Хенрика Анни, было выяснено, что во время укуса был поврежден кровеносный сосуд в пальце.

В течение месяца Хенрику сделали 15 различных операций, потому что плотоядные бактерии распространились по всему телу. «Такие редкие инфекции характеризуются обширным разрушением тканей. Оно быстро распространяется и становится опасным для жизни», – сказал главный врач больницы Ларс Сков Далгаард.

Не помогла даже ампутация

Через четыре месяца после проведенных ранее операций Хенрику ампутировали указательный палец. Но и это не помогло, здоровье мужчины продолжало ухудшаться. «Он был в очень тяжелом состоянии, его иммунная система не выдерживала, он был истощен. Пневмония, подагра и диабет – все это одновременно", – объяснила мать Хенрика Анни.