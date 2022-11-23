Не улетевший на юг аист может не пережить эстонскую зиму

За гнездом аиста и его деятельностью наблюдают многие жители Ихасте. Один из них, живущий неподалеку, рассказал, что весной в старом гнезде на улице Раннакаяка поселилась пара аистов, и из их яиц вылупились два птенца. Они научились летать, но один из родителей почему-то остался в гнезде и не отправился на юг с наступлением осени.