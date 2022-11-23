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Не улетевший на юг аист может не пережить эстонскую зиму

Эйли Арула
, журналист
Не улетевший на юг аист может не пережить эстонскую зиму
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Аист сидит в гнезде в Ихасте, не собираясь лететь на юг.
Аист сидит в гнезде в Ихасте, не собираясь лететь на юг. Фото: Erakogu

Аист противостоит зимней непогоде на вершине электрического столба на улице Раннакаяка в Ихасту и, по-видимому, не собирается улетать на юг на зиму. Местные жители беспокоятся о зимующем аисте, но помочь спасти птицу пока не удается.

За гнездом аиста и его деятельностью наблюдают многие жители Ихасте. Один из них, живущий неподалеку, рассказал, что весной в старом гнезде на улице Раннакаяка поселилась пара аистов, и из их яиц вылупились два птенца. Они научились летать, но один из родителей почему-то остался в гнезде и не отправился на юг с наступлением осени.

Местный житель, с интересом наблюдавший за деятельностью аиста, рассказал, что обратился за помощью в Спасательный департамент и Департамент окружающей среды. Он объяснил, что местные жители нашли кого-то, кто согласился бы приютить птицу, чтобы она могла провести там зиму. «Но аиста не позовешь спуститься со столба вниз, нужны спасатели», – сказал местный житель. Однако такая помощь не была предложена спасателями.

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