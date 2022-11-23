Аист противостоит зимней непогоде на вершине электрического столба на улице Раннакаяка в Ихасту и, по-видимому, не собирается улетать на юг на зиму. Местные жители беспокоятся о зимующем аисте, но помочь спасти птицу пока не удается.
Для подписчиков
Не улетевший на юг аист может не пережить эстонскую зиму
Не улетевший на юг аист может не пережить эстонскую зиму
За гнездом аиста и его деятельностью наблюдают многие жители Ихасте. Один из них, живущий неподалеку, рассказал, что весной в старом гнезде на улице Раннакаяка поселилась пара аистов, и из их яиц вылупились два птенца. Они научились летать, но один из родителей почему-то остался в гнезде и не отправился на юг с наступлением осени.
Ключевые слова