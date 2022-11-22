В Ляэнемаа на камеру видеонаблюдения попала рысь, однако несогласованная съемка рассердила прогуливающуюся по двору животное.
Видео ⟩ В Ляэнемаа на камеру видеонаблюдения попалась недовольная рысь
В Ляэнемаа на камеру видеонаблюдения попалась недовольная рысь
Мерике Ристайн, владелица загородного дома в Ноароотси, Ляэнемаа, прокомментировала видео и сообщила порталу Lemmik, что первый раз рысь была поймана ее камерой еще в марте 2021 года.
«То, что у нас во дворе гуляет рысь, стало большим сюрпризом. В этом году она попала на камеру десять раз». Однако в последнее время рысь была в особенно сварливом настроении и даже решила напасть на камеру.
Увидеть гордое животное своими глазами Ристайн пока не удалось. «У нас по двору бегают еноты, козы, кролики, лисы, выдры, скунсы, кабаны, лоси и барсуки, которые периодически попадают на камеру. Наверное, на них рысь и охотится».