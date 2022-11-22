Видео ⟩ В Ляэнемаа на камеру видеонаблюдения попалась недовольная рысь

Мерике Ристайн, владелица загородного дома в Ноароотси, Ляэнемаа, прокомментировала видео и сообщила порталу Lemmik, что первый раз рысь была поймана ее камерой еще в марте 2021 года.

«То, что у нас во дворе гуляет рысь, стало большим сюрпризом. В этом году она попала на камеру десять раз». Однако в последнее время рысь была в особенно сварливом настроении и даже решила напасть на камеру.