Ляэнеметс: к нерадивым владельцам животных следует применять соответствующие меры

«Случаи, дошедшие до СМИ, крайне опасны и прискорбны. Их удалось бы предотвратить, соблюдая уже существующие правила. Содержание собак и кошек регулируется правилами, установленными муниципальными и городскими советами в соответствии с Законом об организации местного самоуправления. Этих правил должно быть достаточно, чтобы их соблюдение предотвращало и исключало такие серьезные случаи», – сказал Ляэнеметс.

Министр внутренних дел заявил, что, к сожалению, некоторые владельцы животных игнорируют эти правила и не понимают, что подвергают опасности жизнь и здоровье других людей. «В случае нескольких историй, опубликованных в СМИ, совершенно очевидно, что систематическое игнорирование правил и халатность со стороны владельца животного привели к серьезным последствиям. Поэтому смею сказать, что речь идет не столько об ужесточении требований, сколько о соблюдении существующих требований и, если этого не происходит, о реализации необходимых мер», – сказал Ляэнеметс.

Если хозяин не в состоянии позаботиться о своем животном или если это животное агрессивно и опасно для людей, по мнению Ляэнеметса, животное следует забрать у владельца. «Если это действительно агрессивный и опасный для человека экземпляр, к сожалению, его также нужно усыпить», – добавил министр внутренних дел.