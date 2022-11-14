Десять дней назад, 4 ноября, в Таллинне из дома по адресу Ыйсмяе-теэ, 84 убежала и потерялась подопечная некоммерческой организации Cats Help кошечка Мисси, которая сумела выбраться из переноски при передаче кошки волонтеру.
Помогите найти кошечку Мисси!
«Нам очень нужна помощь местных жителей, чтобы найти ее. Нет смысла пытаться поймать ее самим, поскольку мы имеем дело с осторожной, пугливой кошечкой, которая находится на улице уже десять дней. Требуется помощь в прикармливании ее к месту, в котором мы могли бы поставить ловушку, – рассказали в Cats Help. – Нужны добровольцы, жители Ыйсмяе-теэ, 52, 56, 58, 76 и 84, а также близлежащих домов. Именно по этой траектории перемещается кошка, преимущественно утром в районе 08:00 и по вечерам около 20:00-22:00. Помогите, пожалуйста, отыскать и поймать несчастную кошку, которую уже неоднократно предавали люди, отказываясь от нее, в результате чего, она вынуждена была менять дома и передержки».
Кошка может прятаться под машинами, поэтому просим автовладельцев быть предельно внимательными! Номера телефонов, по которым можно сообщить о кошке и о желании помочь ее искать и ловить: 56647136 , 58107796, 56627044. Команда Cats Help заранее благодарит всех неравнодушных и внимательных людей за готовность помогать!