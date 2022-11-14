Помогите найти кошечку Мисси!

«Нам очень нужна помощь местных жителей, чтобы найти ее. Нет смысла пытаться поймать ее самим, поскольку мы имеем дело с осторожной, пугливой кошечкой, которая находится на улице уже десять дней. Требуется помощь в прикармливании ее к месту, в котором мы могли бы поставить ловушку, – рассказали в Cats Help. – Нужны добровольцы, жители Ыйсмяе-теэ, 52, 56, 58, 76 и 84, а также близлежащих домов. Именно по этой траектории перемещается кошка, преимущественно утром в районе 08:00 и по вечерам около 20:00-22:00. Помогите, пожалуйста, отыскать и поймать несчастную кошку, которую уже неоднократно предавали люди, отказываясь от нее, в результате чего, она вынуждена была менять дома и передержки».