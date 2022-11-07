Сегодня днем спасатели сопроводили трех лебедей с Тарту маантеэ на закрытую зону озера Юлемисте.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасатели помогли лебедям выбраться из оживленного центра Таллинна
Спасатели помогли лебедям выбраться из оживленного центра Таллинна
«Сегодня в 15:15 в центр тревоги поступило сообщение о трех лебедях, которые находились у автобусной остановки Соссимяги», – сказал дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Павел Куликов. По его словам, лебеди не улетали, потому что среди них была молодая особь, которая не могла лететь, а взрослые птицы не хотели ее бросать.
На вызов приехали две пожарные машины, и спасатели проводили птиц от автобусной остановки до закрытой зоны озера Юлемисте, параллельно, для безопасности лебедей, перекрывая оживленные дороги. Путь был длинной примерно 500 метров. Лебеди вели себя вежливо и следовали указаниям спасателей.
Спасательная операция прошла успешно: птицы дошли до пункта назначения, и никто не пострадал.