ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасатели помогли лебедям выбраться из оживленного центра Таллинна

«Сегодня в 15:15 в центр тревоги поступило сообщение о трех лебедях, которые находились у автобусной остановки Соссимяги», – сказал дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Павел Куликов. По его словам, лебеди не улетали, потому что среди них была молодая особь, которая не могла лететь, а взрослые птицы не хотели ее бросать.