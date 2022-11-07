В ходе онлайн-голосования, организованного Эстонским обществом защиты животных (ELS), акция по стерилизации и кастрации кошек на Кихну была выбрана поступком 2022 года, связанным с защитой животных и привлекшим внимание общественности. Проголосовавшие оценили как акт жестокого обращения с животными этого года решение тартуского приюта для животных об эвтаназии 13 из 21 спасенной собаки в первый же день. На втором месте зверское убийство аистов в Ярвамаа.
Убийство журавлей в Ярвамаа затмил еще более жестокий акт
«Как и каждый год, и в этот раз люди отметили, что было сложно сделать выбор. Люди указывали на то, что приют, который должен дать животным новый шанс, усыпил спасенных собак в день их прибытия в приют и не дал животным шанса проявить себя или получить помощь в другом месте. Оценивая акцию, нацеленную на защиту животных, люди сочли важным желание ветеринаров посвятить свое свободное время и ресурсы, а также тот факт, что была проделана большая работа», – прокомментировала Элис Ярвсоо, руководитель отдела непосредственной помощи ELS.
В категории «благоприятные для животных» в этом году была плотная конкуренция. Первое и второе места разделяет всего 12 голосов проголосовавших. Акция на Кихну по стерилизации и кастрации кошек, которая оказалась избранной, получила 36% или 720 голосов избирателей. Буквально недавно прошла вторая кампания, и сейчас на острове стерилизовано и кастрировано 53 кошки. Второе место было присуждено поступку детей Рапламаа, когда дети вызвали полицию на помощь пострадавшему аисту. Ей было отдано 708 голосов. У спасенной птицы было серьезное сотрясение мозга, и аисту понадобилась неделя, чтобы прийти в себя, после чего уже выздоровевшая птица смогла продолжить свой путь. Дети действительно спасли жизнь аисту, если бы никто не заметил и не помог аисту, то, к сожалению, там бы он и встретил бы свой конец. 29% голосов получила помощь ветеринаров для животных украинских беженцев. Животным помогли сделать прививки, паспорта домашних животных, а также провести стерилизацию и кастрацию.
Звание акта проявления жестокости к животным с солидным преимуществом в 883 голоса было присвоено решению тартуского приюта об эвтаназии 13 из 21 спасенной собаки в первый же день. «Называя акт проявления жестокости к животным, стоит отметить, что эвтаназия животных сама по себе не всегда является плохим решением. Учитывая нашу не очень хорошую культуру владения домашними животными, при которой, к сожалению, все еще возникает много бездомных и проблемных животных, это до сих пор неизбежный в нашем обществе, и иногда единственный способ помочь животным. Но любители и защитники животных были болезненно уязвлены решением усыпить животных сразу в первый же день», – добавила Гейт Карураху, член правления ELS. Восемь собак остались в приюте и ведется работа, чтобы найти для них новые дома. Насколько известно ELS, Департамент сельского хозяйства и продовольствия не выявил каких-либо нарушений в работе приюта. В воздухе остался вопрос, этичен ли такой подход. На втором месте зверское убийство аистов в Ярвамаа, за которое проголосовало 623 человека. К сожалению, убийца аистов до сих пор не найден. 29 процентов избирателей сочли отказ от старой, вонючей и ослабленной собаки актом жестокого обращения с животными. После инцидента собаку передали под опеку Группы спасения животных. Ей пришлось перенести несколько операций, и теперь она счастлива в новом доме. Семья собаки, бросившая животное и ранее оставившая ее без присмотра, привлечена к уголовной ответственности.
Все претенденты на звание «акта защиты животных» заслуживают признания и положительного внимания со стороны всех нас. Животные, получившие помощь, безусловно благодарны. Эстонское общество защиты животных благодарит всех избирателей и желает удачи Хелене Валк и Тийне Тоомет, которые собрали вместе ветеринаров и их помощников и отлично поработали на месте на острове Кихну.