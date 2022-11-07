Убийство журавлей в Ярвамаа затмил еще более жестокий акт

Звание акта проявления жестокости к животным с солидным преимуществом в 883 голоса было присвоено решению тартуского приюта об эвтаназии 13 из 21 спасенной собаки в первый же день. «Называя акт проявления жестокости к животным, стоит отметить, что эвтаназия животных сама по себе не всегда является плохим решением. Учитывая нашу не очень хорошую культуру владения домашними животными, при которой, к сожалению, все еще возникает много бездомных и проблемных животных, это до сих пор неизбежный в нашем обществе, и иногда единственный способ помочь животным. Но любители и защитники животных были болезненно уязвлены решением усыпить животных сразу в первый же день», – добавила Гейт Карураху, член правления ELS. Восемь собак остались в приюте и ведется работа, чтобы найти для них новые дома. Насколько известно ELS, Департамент сельского хозяйства и продовольствия не выявил каких-либо нарушений в работе приюта. В воздухе остался вопрос, этичен ли такой подход. На втором месте зверское убийство аистов в Ярвамаа, за которое проголосовало 623 человека. К сожалению, убийца аистов до сих пор не найден. 29 процентов избирателей сочли отказ от старой, вонючей и ослабленной собаки актом жестокого обращения с животными. После инцидента собаку передали под опеку Группы спасения животных. Ей пришлось перенести несколько операций, и теперь она счастлива в новом доме. Семья собаки, бросившая животное и ранее оставившая ее без присмотра, привлечена к уголовной ответственности.