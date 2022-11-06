Защитники животных призывают брать из приютов пожилых собак и кошек

Выбирая себе нового домашнего любимца, на находящихся в приютах пожилых животных часто не обращают внимания: щенок или котенок могут казаться милее пожилого животного, но и оно заслуживает любви и дома, где о нем заботятся. Большинство поступивших в приют животных-старичков провели большую часть своей жизни в согретых сердечным теплом условиях, и приют для них – огромное потрясение.

Считается, что старое животное не привыкнет к новому дому, но на самом деле скорее наоборот – пожилое животное благодарно за возможность снова чувствовать себя в безопасности, получить надежного друга и уютное гнездышко.

Характер котенка или щенка еще не сформировался, поэтому невозможно точно определить, насколько хорошо он подойдет членам семьи и животным, которые уже живут в доме. Взрослое животное знает, что можно и чего нельзя. В приюте часто выясняется, предпочитает ли животное быть единственным другом семьи или уживается с другими, более энергично оно или спокойно, нуждается ли его шерсть в регулярном уходе.

Говорят, что старую собаку нельзя научить новым трюкам, но на самом деле, пожилая собака иногда учится даже лучше, чем щенок, потому умеет как следует концентрироваться. То же самое в значительной степени верно и для пожилой кошки – можно сказать, что за пожилым животным не нужно присматривать так много, как за детенышем. Для пожилого животного не проблема поспать, пока семья в течение дня занимается своими делами. Конечно, каждое животное нуждается в заботе и внимании, но вполне вероятно, что где-то в приюте поджидает пожилое животное, характер которого точно соответствует уже устоявшимся в будущем доме правилам.