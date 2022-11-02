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Напряженный момент ⟩ Жителям Эстонии удалось запечатлеть встречу волка с косулями

rus.postimees.ee
Жителям Эстонии удалось запечатлеть встречу волка с косулями
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Косуля. Фото иллюстративное.
Косуля. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

31 октября вблизи автобусной остановки «Мустья» на шоссе Вырумаа-Лухамаа-Таллинн участникам дорожного движения удалось запечатлеть, как волк гнался за косулями.

В объектив камеры попало, как волк пытается приблизиться к косулям, но в последний момент решает отказаться от своих коварных планов и убегает обратно в лес, сообщает Эстонский союз охотников.

Смотрите видео!

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