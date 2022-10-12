Сегодня случайный прохожий в лесу в районе Кангусте недалеко от Эру обнаружил прикрепленный к знаку «Частная территория» полиэтиленовый пакет с крошечными котятами.
Садист оставил котят умирать в пакете
Садист оставил котят умирать в пакете
Котята были очень маленькие, промокшие и один был в плохом состоянии. О несчастных позаботился волонтер Эстонского союза защиты животных (Eesti Loomakaitse Liit). В клинике у котят выявлено переохлаждение. Один из самых маленьких котят был в очень плохом состоянии, у него была сломана хвостовая кость. Он продержался недолго и умер. Осталось еще два брошенных котенка, и защитники животных просят неравнодушных людей сделать пожертвование, чтобы помочь им.
«Мы пытаемся спасти тех, кого можно спасти, и на данный момент это два котенка, которые еще живы», – говорится в обращении союза.