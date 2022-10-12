Садист оставил котят умирать в пакете

Котята были очень маленькие, промокшие и один был в плохом состоянии. О несчастных позаботился волонтер Эстонского союза защиты животных (Eesti Loomakaitse Liit). В клинике у котят выявлено переохлаждение. Один из самых маленьких котят был в очень плохом состоянии, у него была сломана хвостовая кость. Он продержался недолго и умер. Осталось еще два брошенных котенка, и защитники животных просят неравнодушных людей сделать пожертвование, чтобы помочь им.