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Очередной медведь попал под колеса поезда

Маарья-Лийз Оргметс
Очередной медведь попал под колеса поезда
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

3 октября в охотничьем угодье Паламузе в Йыгевамаа пострадал выбежавший перед поездом медведь.

За последние четыре года в районе Паламузе произошло не менее шести дорожно-транспортных происшествий, связанных с медведями, в четырех из них медведи погибли после того, как их сбил поезд на железнодорожном переезде. Этой осенью в районе Паламузе произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием медведей, одно с участием автомобиля, а вечером в понедельник, 3 октября, с поездом.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кулдеркнуп заявила, что инцидент не связан с поездом Elron. Руководитель Йыгевамааского отделения Департамента окружающей среды Дора Кукк добавила, что неизвестно, что это был за поезд.

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