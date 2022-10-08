Очередной медведь попал под колеса поезда

За последние четыре года в районе Паламузе произошло не менее шести дорожно-транспортных происшествий, связанных с медведями, в четырех из них медведи погибли после того, как их сбил поезд на железнодорожном переезде. Этой осенью в районе Паламузе произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием медведей, одно с участием автомобиля, а вечером в понедельник, 3 октября, с поездом.