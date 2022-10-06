Зоопарк Хэмпшира скорбит по Суле, 36-летнему белому носорогу, которую, к сожалению, пришлось усыпить из-за проблем с зубами и желудком, пишет Lemmik.
Белый носорог Сула умерла в возрасте 36 лет
Работники зоопарка вспоминают своего бывшего подопечного только добрыми словами, называя его животным, которое было важнее жизни.
Самка носорога по имени Сула прибыла в зоопарк Марвелл недалеко от Винчестера в Хэмпшире 6 мая 1988 года в возрасте 3 лет. Один из ее помощников сказал, что всем носорогам и всем, кто с ней работал, очень грустно и без Сулы все стало невероятно тихим.
'Larger-than life' white rhino Sula dies aged 36 at Winchester zoo https://t.co/YWQbdCY7qC @MailOnline— RosesandKitties (@KittiesRosesand) October 6, 2022
Несколько недель Сулу мучили боли в желудке и зубах, поэтому ветеринарам зоопарка пришлось сделать ей анестезию для осмотра. Проблема с зубами была устранена 27 сентября, и сначала Сула поправилась, но, к сожалению, ее здоровье снова пошатнулось, и работники решили усыпить ее во вторник вечером.
Руководитель зоопарка Фил Роббинс сказал: «Сула была большой частью моей жизни на протяжении последних 28 лет. Она была удивительным, любящим животным, которое всегда просило внимание, когда я входил к ней. Адаптация к жизни без нее займет время у всех, кто заботился и контактировал с ней».