Белый носорог Сула умерла в возрасте 36 лет

Работники зоопарка вспоминают своего бывшего подопечного только добрыми словами, называя его животным, которое было важнее жизни.

Самка носорога по имени Сула прибыла в зоопарк Марвелл недалеко от Винчестера в Хэмпшире 6 мая 1988 года в возрасте 3 лет. Один из ее помощников сказал, что всем носорогам и всем, кто с ней работал, очень грустно и без Сулы все стало невероятно тихим.

'Larger-than life' white rhino Sula dies aged 36 at Winchester zoo https://t.co/YWQbdCY7qC @MailOnline — RosesandKitties (@KittiesRosesand) October 6, 2022

Несколько недель Сулу мучили боли в желудке и зубах, поэтому ветеринарам зоопарка пришлось сделать ей анестезию для осмотра. Проблема с зубами была устранена 27 сентября, и сначала Сула поправилась, но, к сожалению, ее здоровье снова пошатнулось, и работники решили усыпить ее во вторник вечером.