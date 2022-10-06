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14 забавных иллюстраций, которые наглядно покажут вам, как нужно гладить животных

Limon.ee
14 забавных иллюстраций, которые наглядно покажут вам, как нужно гладить животных
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Песик в ванной. Иллюстративное фото
Песик в ванной. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Если вы никогда не имели дела с животными и наконец-то захотели сходить в зоопарк, в террариум, на выставку или даже завести себе питомца — в первую очередь вам следует узнать, как нужно правильно их гладить. К этой информации ни в коем случае нельзя относится как к второстепенной, пишет twizz.ru. Все ваши дальнейшие взаимоотношения будут зависеть от того, насколько хорошо вы освоите этот навык. В связи с этим художник и иллюстратор Адам Эллис создал специальные схемы, которые наглядно показывают, как и где можно гладить самых разных животных. Будьте внимательны, ничего не перепутайте!

Котик

Фото: Adamtots

Cобака

Фото: Adamtots

Кролик

Фото: Adamtots

Рыбка

Фото: Adamtots

Шиншилла

Фото: Adamtots

Ежик

Фото: Adamtots

Cвинка

Фото: Adamtots

Змея

Фото: Adamtots

Лошадь

Фото: Adamtots

Жук

Фото: Adamtots

Медведь

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