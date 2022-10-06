Если вы никогда не имели дела с животными и наконец-то захотели сходить в зоопарк, в террариум, на выставку или даже завести себе питомца — в первую очередь вам следует узнать, как нужно правильно их гладить. К этой информации ни в коем случае нельзя относится как к второстепенной, пишет twizz.ru. Все ваши дальнейшие взаимоотношения будут зависеть от того, насколько хорошо вы освоите этот навык. В связи с этим художник и иллюстратор Адам Эллис создал специальные схемы, которые наглядно показывают, как и где можно гладить самых разных животных. Будьте внимательны, ничего не перепутайте!
14 забавных иллюстраций, которые наглядно покажут вам, как нужно гладить животных
14 забавных иллюстраций, которые наглядно покажут вам, как нужно гладить животных
Котик
Cобака
Кролик
Рыбка
Шиншилла
Ежик
Cвинка
Змея
Лошадь
Жук
Медведь
Ключевые слова