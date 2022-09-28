Помогите найти Фиону!

Собачке около двух лет, она стерилизована, вакцинирована, у нее есть зарегистрированный чип, но ни ошейника/шлейки, ни поводка на собаке нет. Фиона очень маленькая, размером с большую кошку, черного окраса с белой грудкой и носочками.