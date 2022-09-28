В прошлый четверг, 22 сентября, в дачном районе Лагеди недалеко от Таллинна, в местечке Кулли (волость Арукюла) потерялась спасенная из приюта пугливая, но очень умная и добрая собачка Фиона.
Помогите найти Фиону!
Помогите найти Фиону!
Собачке около двух лет, она стерилизована, вакцинирована, у нее есть зарегистрированный чип, но ни ошейника/шлейки, ни поводка на собаке нет. Фиона очень маленькая, размером с большую кошку, черного окраса с белой грудкой и носочками.
Если увидите ее, пожалуйста, ни в коем случае не пытайтесь за ней гнаться и ловить ее. По возможности покормите ее и свяжитесь с хозяином по телефону 58044654.