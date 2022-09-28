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Помогите найти Фиону!

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Помогите найти Фиону!
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Фиона.
Фиона. Фото: личный архив

В прошлый четверг, 22 сентября, в дачном районе Лагеди недалеко от Таллинна, в местечке Кулли (волость Арукюла) потерялась спасенная из приюта пугливая, но очень умная и добрая собачка Фиона.

Собачке около двух лет, она стерилизована, вакцинирована, у нее есть зарегистрированный чип, но ни ошейника/шлейки, ни поводка на собаке нет. Фиона очень маленькая, размером с большую кошку, черного окраса с белой грудкой и носочками.

Если увидите ее, пожалуйста, ни в коем случае не пытайтесь за ней гнаться и ловить ее. По возможности покормите ее и свяжитесь с хозяином по телефону 58044654.

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