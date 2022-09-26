Видео ⟩ Крадущий из магазина конфеты медведь вызвал неразбериху среди эстонцев

Видео медведя, крадущего конфеты, было снято в магазине 7-Eleven в июне этого года, но стало достоянием общественности несколько недель назад, когда продавец магазина Кристофер Кинсон сообщил об этом инциденте прессе.

На видео запечатлено, как медведь хватает снеки у кассы и неоднократно входит и выходит из дверей магазина. «Он был намного крупнее, чем кажется на видео», – сказал продавец.

Работник магазина объяснил The New York Post, что держался на безопасном расстоянии от медведя и при необходимости мог сбежать через черный ход. Но его рассмешило, что медведь воровал всего по нескольку пакетиков с конфетами за раз, да и то очень осторожно, как будто хотел продемонстрировать свои хорошие манеры.

Смотрите видео:

Видео с походом медведя в магазин быстро разлетелось по соцсетям. Им также поделился известный эстонский стендап-комик Микаэль Меэма. «Вторая неделя медведя в Тарту. Пытается интегрироваться в общество», – подписал он 25 сентября видео, опубликованное в Twitter.

karu teine nädal tartus. üritab sulanduda ühiskondapic.twitter.com/mpu8ntBBuM — Mikael Meema (@MikaelMeema) September 25, 2022

Судя по всему, Меэма имел в виду медведя, которого видели в Тарту в последние дни и о котором полиция предупреждала горожан.

Экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес также поделился твитом Меэма, добавив: «Это произошло в Тарту, в университетском городке».

THis took place in Tartu, University. A bear stealing from a convenience store. No symbolism intended. https://t.co/xqSC6itlbP — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 25, 2022

Однако наблюдательные пользователи Twitter быстро обратили внимание президента Ильвеса на то, что на видео засняты вывеска 7-Eleven и цены в долларах.

Однако Меэма опубликовал следующий шутливый пост: «Если это не тартуский медведь, то как вы это объясните»: